Ci chiamarono tutti Alda all'Altrove Teatro Studio

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio all’Altrove Teatro Studio sarà in scena Giulia Santilli in "Ci Chiamarono Tutti Alda" di Fabio Appetito.

Conoscere Alda Merini è un’esperienza unica e irripetibile. Entriamo dunque in punta di piedi e con grande umiltà in questa “casuniverso” della grande poetessa italiana. Respiriamo insieme a lei, fermiamo il nostro battito e navighiamo nel suo passato dagli illuminanti bipolarismi. Uno spettacolo intimo che conduce lo spettatore nell’inferno del manicomio, in una sorta di piccolo girone dantesco, in una notte qualunque che appartiene non solo ad Alda Merini, ma a tutti noi.