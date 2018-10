“Tutte le facce dell’Arte”. Venerdì 12 ottobre, l’Altrove Teatro Studio inaugura la Stagione 2018/2019 con lo spettacolo L’Amore, la Morte e le Tasse, liberamente tratto dal soggetto di Zach Helm. Fino a domenica 14 ottobre, i padroni di casa Ottavia Bianchi e Giorgio Latini – che ne cura anche la regia – saranno in scena con Patrizia Ciabatta, Alessandro Lori e Giulia Nervi.

Liberamente tratto dall’arguto testo di Zach Helm e riadattato nella drammaturgia da Giorgio Latini, lo spettacolo mette in scena cinque attori, cinque ritmi vitali differenti, rinchiusi dalla luce dei loro angusti spazi vitali.

Per la prima, Ottavia Bianchi e Giorgio Latini avranno il piacere di fare un brindisi con il pubblico a fine spettacolo per l’apertura della Stagione 2018/2019 dell’Altrove Teatro Studio.