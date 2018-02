Altri Mondi Bike Tour. Teatro ed ecologia al Tordinona

Altri Mondi Bike Tour lo spettacolo teatrale che è già un evento mediatico continua a pedalare tra Torino, Padova, Crema, Frosinone, Passignano sul Trasimeno ed in molte scuole italiane. A Roma lo spettacolo della compagnia SemiVolanti fa tappa dal 13 al 18 febbraio al Teatro Tordinona (Roma centro), con una proposta riservata alla Capitale: chi porta in teatro una pianta con radici e ne illustra le proprietà avrà diritto ad un biglietto ridotto.

Lo spettacolo girovago già dal titolo, che ha vinto il premio SMart it up! 2017, ha già stabilito un primo percorso di Bike Tour con il Movimento della Decrescita Felice tra Roma e Napoli per la prima settimana di settembre 2018.

Altri Mondi Bike Tour è un progetto nato con l’aiuto del crowdfunding di 145 sostenitori e il sostegno di Coop le mille e 1 notte, Leader Fox, Bierò e Il Ciclissimo con la convinzione che la tutela ambientale, la comicità, la divulgazione scientifica, l’arte e le buone pratiche di sostenibilità possano essere in verità, facce della stessa medaglia.

I ciclisti/teatranti con le loro scenografie fatte di bambù, popup, sculture aeree, e illustrazioni animate raccontano in maniera divertente le storie scientifiche di come si siano formate le galassie, dei miliardi di pianeti che esistono, con forme e chimica diversa dalla nostra. Della vita, di come è nata ed è arrivata sulla nostra Terra.

Altri Mondi Bike Tour cerca il lato sorprendente della natura per salvare l’uomo dal suo egocentrismo e dalla sua arroganza.

In questo Tour tutto da vivere incontreremo molte piante, le antichissime piante, che comunicano tra di loro, animali che usano il linguaggio, adoperano strumenti, che provano emozioni, che si curano con le erbe e che si inebriano con la frutta fermentata!

Altri Mondi Bike Tour è un cabaret scientifico, nato dallo studio di testi di neurobiologia vegetale, etologia comportamentale, astrobiologia e “sociologia dei batteri”.

Lo stile scelto è volutamente leggero, fatto di battute, sketch, uso di oggetti insoliti evitando il nozionismo per rendere fruibile lo spettacolo a qualsiasi tipo di età.











Ad Energia Rinnovabile

Lo spettacolo viene portato in giro in due modalità a basso impatto energetico:

La prima, dove le scenografie e la tecnica viaggiano con un camper, mentre gli attori viaggiano in bici e con i prototipi di Mobile Green Power il pubblico pedala da fermo e fornisce l’energia per luci e fonica dello spettacolo.

La seconda modalità invece comprime tutte le scenografie, costumi e luci, in borse e piccole scatole, così da farle viaggiare con i due attori in bici e in treno.



Il Bike Tour 2017

La banda di ciclicti/teatranti ha viaggiato nel Sud Italia (giugno 2017) e nel Centro Italia insieme al Movimento della Decrescita Felice (agosto 2017), pedalando per 800 km e realizzando 8 spettacoli e 3 presentazioni. Si sono fermati in quei luoghi che fanno buone pratiche con le energie rinnovabili e che hanno trovato la giusta armonia tra lavoro e cura del paesaggio ma anche dove le comunità si difendono da chi specula e inquina.

Tutta quest’impresa è stata compiuta in bicicletta poiché è la protagonista indiscussa di una rivoluzione sensibile che parte dalla mobilità e ci coinvolge in uno stile di vita sostenibile.



ALTRI MONDI BIKE TOUR

idea e regia: Valerio Gatto Bonanni

scrittura collettiva e interpreti: Guido Bertorelli, Valerio Gatto Bonanni

scenografie e luci: Marco Guarrera

illustrazioni: Guido Bertorelli

organizzazione: Camila Chiozza

ufficio stampa: Carla Romana Antolini

social media manager e crowdfunding: Amarilda Dhrami

produzione: SemiVolanti, Mobile Green Power, Spintime LabsArt e 143 sostenitori del crowdfunding su Produzioni dal Basso

patrocinio: A Sud, Terra!, I Ciclonauti, Rebike, Salvaciclisti Roma, Movimento per la Decrescita Felice

sponsor: Coop le mille e 1 notte, Leader Fox, Bierò, Il Ciclissimo

Vincitore del premio SMart it up!

Mediapartner Comune Info, Italia che cambia



Video trailer:

http://bit.ly/2gOETiv



Dal 13 al 18 febbraio 2018

Teatro Tordinona – Sala Strasberg (Via degli Acquasparta, 16 – Roma)

ore 21.00 (da martedì a sabato) ore 17.00 (sabato e domenica)

Info e prenotazioni: tel. 067004932 - tordinonateatro1@gmail.com www.tordinonateatro.it

Biglietto Intero 12€ + tessera, ridotto 7 € + tessera

chi porta in teatro una pianta con radici e ne illustra le proprietà avrà diritto ad un biglietto ridotto