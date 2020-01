Altri Mondi Bike Tour è un cabaret scientifico,evento mediatico e uno spettacolo teatrale. Un progetto che si basa sull’idea che tutela ambientale, divulgazione scientifica, cultura, arte e buone pratiche di sostenibilità siano, in verità, facce della stessa medaglia.

I ciclisti/teatranti fanno comparire scenografie fatte di bamboo, popup, sculture aeree, strumentini musicali, illustrazioni animate.

Lo spettacolo racconta in maniera divertente le storie scientifiche di come sono fatte le galassie, dei miliardi di pianeti che esistono, con forme e chimica diversa dalla nostra. Della vita, di come è nata ed è arrivata sulla nostra Terra.

Delle piante, le antichissime piante.



Invitiamo il pubblico a compiere un viaggio sorprendente, mostrando il lato meraviglioso della natura e della scienza, ricordandoci che la specie umana è una specie giovane; questa epoca, denominata Antropocene, ci dovrebbe rendere consapevoli che le aggressioni che stiamo portando alla biosfera ci stanno conducendo alla sesta estinzione di massa. Il nostro pianeta merita cura e rispetto e forse la conoscenza del lato sorprendente della natura ci può salvare.