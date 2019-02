Altre visioni: mostra alla Virus Art Gallery

Marcello Grottesi nasce a Roma l'8 marzo 1.939. Giovanissimo si dedica al disegno come scoperta e rifugio creativo. Nel 1960 è a Nizza dove soggiorna nel corso degli anni seguenti in Avenue de Provence, a Cimiez, dove frecuenta il Museo dedicato all'artista francese Matisse.

Nel 1965 a Roma la prima mostra "Attimi"; forme astratte , in via del Babuino suscita molta provocazione. Nel 1968 a Roma, con altri amici pittori: Matteucci, Notargiacomo e De Dominici fonda il Gruppo Laboratorio '70 di Via Brunetti, studio di ricerca, pittura, scultura, fotografia, cinema e teatro. Nel 1969 Palma Bucarelli Sovreintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna decide di proiettare il film Zoomtrack nelle sale della galleria, produzione cinematografica, cortometraggio sull'attività artistico del Gruppo Laboratorio '70 di Via Brunetti. Tra il 1.968 e il 1.971 Grottesi realizza due lungometraggi in qualità di autore e registra: "Time" e "Il Gesto", presentati alla Qinzaine des Rèalisateurs di Cannes.

Nel 1993 è invitato in Germania per una serie di mostre. Nel 2002 è ospitato negli spazi quattrocenteschi della Sala del Bramante di Piazza del Popolo a Roma con una mostra Antologica di opere pittoriche del 1990 al 1996, patrocinata dall'Assesorato delle politiche Culturali di Roma. La sua autobiografia stampata (2003) viene presentata presso la Sala Pietro di Cortona in Campidolio dal Sindaco di Roma Walter Veltroni e l'Assesore Gianni Borgna.

Nel 2010 a cura di Achille Bonito Oliva si inaugura il nuovo Museo MAXXI a Roma e viene presentata in esclusiva una video installazione di tutto il Gruppo di Via Brunetti del 1968. La mostra "Natura Notturna" Biblioteca Angelica, Ministero per i Beni Culturali con Proiezione del film "Oltre", 22 marzo 2014. Nel 2015 proiezione del film "Un tocco di colore", "Galleria del Tempo". Nel 2016 la prima del film "Controvento". Nel 2017 la prima del film "Roma la Toppa" proiettato al Cinema Azzurro Scipioni di Roma.