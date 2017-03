"Altre forme, altri luoghi" - Le opere di Federico Monzani alla dolceVita GALLERY

Estro, creatività, colore. Federico Monzani, illustratore e grafico, arriva alla dolceVita GALLERY con l'esposizione "ALTRE FORME, ALTRI LUOGHI" (16-25 marzo 2017). A seguirlo in questo viaggio ci saranno anche - tra gli altri - Ghost "Sbianchino", Alien "Nina", Ice "Sandra" Cream e "Tina" Lady Unipork, protagonisti delle sue ultime creazioni fatte a mano e in digitale. L'esibizione ospiterà i dipinti su tela e le incisioni dell'artista; sui monitor verranno invece proiettati alcuni dei suoi video più celebri. Squali, papere, galline, fantasmi… attraverso la simpatia dei suoi personaggi Monzani riesce a rappresentare scene di vita ordinaria (e non) in chiave ironica. Le sue illustrazioni sono pillole di buon umore, che puntano ad avvicinare bambini e adulti al mondo dell'arte.