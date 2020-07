Altravisione, rassegna di cinema al Teatro India

Capolavori della storia del cinema italiano e pellicole indipendenti internazionali, le grandi commedie americane e i documentari sulla Storia e sull'attualità. E poi le sonorizzazioni, i dj set, incontri con gli autori, workshop e masterclass.

È AltraVisione, la rassegna cinematografica prodotta da Luci Ombre, in collaborazione con il Teatro di Roma, che dal 5 al 23 agosto trasformerà i suggestivi spazi all’aperto del Teatro India in un’arena libera e indipendente, uno spazio informale e aperto dove far incontrare gli autori con il pubblico, anche quello più giovane, in una dimensione di scambio continuo.

Ogni sera, da mercoledì a domenica, a ingresso libero, senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza stabilita dalle norme anti-covid. Basta arrivare puntuali, altrimenti l’ingresso non sarà consentito (ma sarà comunque possibile accedere agli altri spazi esterni del Teatro India). Venti grandi film proiettati su uno schermo di 8 metri, le pellicole internazionali in lingua originale, i film italiani sottotitolati in inglese, per consentire la migliore fruizione anche agli stranieri presenti a Roma.

Anteprima della rassegna

Ad anticipare la rassegna, due giorni di anteprima: mercoledì 22 luglio a partire dalle 19.30 opening party con il dj set di Bob Corsi, resident al Fanfulla e figura di spicco della scena musicale romana, per proseguire poi con la proiezione di Stardust Memories di Woody Allen (USA, 1981) e, in chiusura, il dj set di Fabio Sestili del collettivo Ipologica. Giovedì 23 luglio la serata si apre con L’affido di Xavier Legrande (Francia, 2018), premiato per la miglior regia e miglior opera prima alla 74° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Subito dopo ci si immerge nei deliri fantascientifici di Chris Marker con La Jetee, opera culto che ha ispirato L’Esercito delle 12 scimmie di Terrry Giliam, sonorizzata live per l’occasione dal fisico e artista Josè Angelino e dal compositore e performer Simone Pappalardo.

Altravisione, la rassegna di cinema

Dal 5 agosto invece si entra nel vivo della programmazione con capolavori del cinema italiano come Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi (1969), Il Bell’Antonio di Mauro Bolognini (1960) e La voglia matta di Luciano Salce (1962), opere peculiari di grandi registi del cinema americano come I guerrieri della notte di Walter Hill (1979), Il lungo addio (1974) di Robert Altman, Spaceballs (1987) di Mel Brooks, Love in the afternoon (1957) di Billy Wilder e Hair (1979) di Milos Forman.

Fra le pieghe di una programmazione di alta qualità si annidano opere più ricercate e indipendenti che affrontano le grandi tematiche del contemporaneo: è il caso di Che fare quando il mondo è in fiamme (Italia/USA, 2018) di Roberto Minervini, documentario sulla attualissima questione razziale negli Stati Uniti e sulla violenza della polizia americana; e della riflessione sulla violenza giovanile proposta da Dennis Villeneuve in Polytechnique (Canada, 2009) o da Emmanuelle Bercot in A testa alta (Francia, 2015), film d’apertura al Festival di Cannes 2015. La questione dell’identità sessuale è invece al centro di La diseducazione di Cameron Post (USA, 2018) di Desiree Akhavan, Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2019, mentre Il Presidente (Argentina/Francia/Spagna, 2017) di Santiago Mitre – candidato a ben cinque premi fra cui Miglio Regia a Un Certain Regard a Cannes 2017 – è un thriller politico che riflette sulla natura del Potere. E poi ancora lo sguardo sui bassifondi neworchesi in Good Time (USA, 2017) di Benny e John Safdie e il ritratto di un’annoiata borghesia argentina nel pluripremiato La Cienaga di Lucrezia Martel (Spagna/Argentina, 2001), in concorso al Sudance Film Festival e alla Berlinale nel suo anno di uscita. 8 Bit Generation. The Commodore Wars (Italia, 2016) di Tomaso Walliser è l’esplorazione del recente passato e del futuro del mondo digitale attraverso la storia dell’home computer Commodore mentre William Kunstler: Disturbing the Universe (USA, 2009) è il documentario che ricostruisce la vita di colui che il New York Times ha definito “l’avvocato più odiato e più amato d’America”. La programmazione delle proiezioni si chiude il 23 agosto con La notte ha divorato il mondo, pellicola visionaria di Dominique Rocher (Francia, 2018) sulla solitudine e l’isolamento forzato, in concorso al Tribeca Film Festival di New York nel 2018.

Grazie alla collaborazione con CG Digital, tre film saranno disponibili in streaming su www.cgentertainment.it, in contemporanea alla loro proiezione al Teatro India: 8 Bit Generation. The Commodore Wars di Tomaso Walliser, A testa alta di Emmanuelle Bercot e La diseducazione di Cameron Post di Desiree Akhavan.

In ogni serata di programmazione, inoltre, verranno proiettati tre episodi di SPQL - Sonetti Pandemici Quantunque Lodoliani, un progetto di poesia visuale ideato durante la quarantena dal regista e fotografo Francesco Cabras su versi inediti in romanesco dello scrittore e poeta Marco Lodoli. Cabras ha coinvolto artisti provenienti da ambiti differenti che, da remoto, in video, hanno interpretato i sonetti scritti da Lodoli. Al progetto, costituito da trenta episodi che la sera dell’8 agosto saranno proposti in versione “maratona”, hanno partecipato fra glia altri: Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e lo stesso Lodoli.

Il 6 agosto invece omaggio a uno dei più importanti documentaristi della storia del cinema italiano con la sonorizzazione live, curata dal musicista Andrea Cota e dal compositore Andrea Ciccarelli e con la partecipazione di Ambra Chiara Michelangeli agli archi, di alcuni documentari brevi di Vittorio De Seta.

Quattro infine le masterclass, che prolungano il calendario di AltraVisione fino al 4 settembre: il 20 agosto quella con lo sceneggiatore Marcello Olivieri dal titolo Il pilota di serie. Lettura scenica.; il 28 agosto lezione della regista Paola Randi su Lo spazio dell’autorialità nelle serie tv mentre il 2 settembre l’appuntamento è con lo sceneggiatore Stefano Sardo per La costruzione del racconto; il ciclo formativo si chiude il 4 settembre con la sceneggiatrice Isabella Aguilar che spiegherà ai partecipanti Come si strutturano un film e una serie tv.

Il programma di AltraVisione è curato da Cristiano Gerbino, fondatore dello storico cineclub romano Kino, nonché consulente del festival internazionale Outdoor e selezionatore della programmazione Macro Asilo del Museo d’arte contemporanea Macro di Roma.

Il progetto AltraVisione è vincitore dell’Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

Il programma può subire variazioni.

Il programma completo della rassegna al Teatro India

22 LUGLIO - ANTEPRIMA

19.30 Sonorizzazione a cura di Roberto Corsi

Presentazione a cura di Cristiano Gerbino, direttore artistico

21.30 STARDUST MEMORIES di Woody Allen (Usa, 1980. 91’)

23.00 Sonorizzazione a cura di Fabio Sestili

23 LUGLIO – ANTEPRIMA

Presentazione a cura Claudia Solano, distributrice nazionale.

21.30 JUSQU’A LA GARDE – L’AFFIDO di Xavier Legrand (Francia, 2018. 94’)

23.00 LA JETEE di Chris Marker (Francia 1962, 28’) musicata dal vivo dal fisico e artista Josè Angelino e il compositore e performer Simone Pappalardo

5 AGOSTO

Presentazione a cura di Tommaso Capolicchio, sceneggiatore e figlio di Lino.

21.30 METTI UNA SERA A CENA di Giuseppe Patroni Griffi (Italia, 1969. 125’)

6 AGOSTO

Presentazione a cura di Enrico Maria Artale

21.00 GOOD TIME di Benny e John Safdie (Usa, 2017. 99’).

23.00 Sonorizzazione dal vivo di brevi documentari di Vittorio De Seta a cura di Andrea Cota e Andrea Ciccarelli con la partecipazione di Ambra Chiara Michelangeli agli archi.

7 AGOSTO

Presentazione a cura di Nicola Ravera Rafele, sceneggiatore e scrittore

21.30 POLYTECHNIQUE di Denis Villenueve (Canada, 2009. 77’)

8 AGOSTO

Presentazione a cura di Giulio Somazzi, autore tv e radio

21.00 I GUERRIERI DELLA NOTTE di Walter Hill (Usa, 1979. 94’)

23.00 Maratona “SPQL - Sonetti Pandemici Quantunque Lodoliani” (progetto di poesia visuale ideato durante la quarantena dal regista e fotografo Francesco Cabras su versi inediti in romanesco dello scrittore e poeta Marco Lodoli)

9 AGOSTO

Presentazione a cura di (in via di definizione)

21.30 LA TETE HAUTE – A TESTA ALTA di Emmanuelle Bercot (Francia, 2015. 120’)

12 AGOSTO

Presentazione a cura di (in via di definizione)

21.30 LA VOGLIA MATTA di Luciano Salce (Italia, 1962. 110’)

13 AGOSTO

Presentazione a cura di (in via di definizione)

21.00 LOVE IN THE AFTERNOON di Billy Wilder (Usa, 1957. 130’)

23.00 8 BIT GENERATION. THE COMMODORE WARS di Tomaso Walliser (Doc. 2016. 100’)

14 AGOSTO

Presentazione a cura di (in via di definizione)

21.30 CHE FARE QUANDO IL MONDO E’ IN FIAMME? di Roberto Minervini (Doc. Italia, Usa. 2018)

15 AGOSTO

Presentazione a cura di Marcello Olivieri, sceneggiatore e docente CSC

21.00 IL LUNGO ADDIO di Robert Altman (Usa, 1974. 112’)

23.00 SPACEBALLS di Mel Brooks (Usa 1987, 97’)

16 AGOSTO

Presentazione a cura di Alessandro Trocino, giornalista e scrittore

21.30 IL PRESIDENTE di Santiago Mitre (Argentina, 2017. 114’)

19 AGOSTO

Presentazione a cura di Giacomo Giubilini, autore e script editor

21.30 IL BELL’ANTONIO di Mauro Bolognini (Italia, 1960. 105’)

20 AGOSTO

Presentazione a cura di Alessandro Cassigoli, regista vincitore del Globo d’Oro 2019 come “Miglior documentario"

21.30 WILLIAM KUNSTLER: DISTURBING THE UNIVERSE (Usa, 2009. 85’)

21 AGOSTO

Presentazione a cura di Laura Luchetti, regista e sceneggiatrice

21.00 LA CIENAGA di Lucrezia Martel (Argentina, Spagna, 2001. 103’)

23.00 LA DISEDUCAZIONE DI CAMERON POST di Desiree Akhavan (Usa, 2018. 90’)

22 AGOSTO

Presentazione a cura di (in via di definizione)

21.30 HAIR di Milos Forman (Usa 1979, 121’)

23 AGOSTO

Presentazione a cura di Francesca Mazzoleni, regista e sceneggiatrice

21.30 LA NOTTE HA DIVORATO IL MONDO di Dominique Rocher (Francia, 2018. 93’)

* In alcune serate di programmazione, inoltre, verranno proiettati tre episodi di “SPQL - Sonetti Pandemici Quantunque Lodoliani”, un progetto di poesia visuale ideato durante la quarantena dal regista e fotografo Francesco Cabras su versi inediti in romanesco dello scrittore e poeta Marco Lodoli.

** Il programma può subire variazioni

WORKSHOP / MASTERCLASS

20 AGOSTO

18.30 - 21.00 Lo spazio dell’autorialità nelle serie TV a cura di Paola Randi (Into paradiso, Tito e gli alieni, Luna Nera)

28 AGOSTO

18.30 - 21.00 Il pilota di serie. Lettura Scenica a cura di Marcello Olivieri (Falchi, Veleno, Doc West, Il Commissario Nardone)

2 SETTEMBRE

18.30 - 21.00 La costruzione del racconto a cura di Stefano Sardo (La doppia ora, 1992-1993-1994, In Treatment, Il ragazzo Invisibile I e II)

4 SETTEMBRE

18.30 - 21.00 Come si struttura un film e come si struttura una Serie Tv a cura di Isabella Aguilar (10 Inverni, Baby, Un’avventura, The Place)