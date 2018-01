Durante la settimana della moda romana, la Roma Fashion Week organizzata da “AltaRoma”, Medina Roma rilancia il proprio evento-moda indipendente ed autonomo: Alt(R)aRoma 2018- II Edizione. Un vero e proprio "fuori salone" presso gli spazi espositivi Medina Roma. Un polo fashion dal 25 al 28 Gennaio nel cuore pulsante ed in fermento di Roma: Rione Monti/Colle Oppio/Esquilino. Come ogni iniziativa Medina Roma, si parte dalla territorialità ma il fine è quello di “risuonare” su media, web e social: è possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul sito www.medinaroma.com e sulle pagine Facebook “Medina Roma.Eventi” e “Medina Roma.Arte”. La quattro giorni di moda vede allestimenti con la presenza dello stilista beneventano Franco Francesca, Fashion Director di questa II Edizione, di startup del design e di realtà dell’artigianato, tutto rigorosamente all’insegna del Made in Italy.



I Protagonisti dell’Evento:



Franco Francesca- Atelier Sposa, Ethical Design, Made in Italy



Sempre all’avanguardia e con una comprensione innata della sposa moderna, Franco Francesca è stato il primo designer al mondo a realizzare abiti couture sposa in tessuto Ingeo (ricavato dal mais). Precursore negli anni novanta dell’eco-chic couture dando vita ad un concetto di alta moda ecosostenibile che ha influenzato anche le grandi case di moda internazionali. Negli ultimi anni L’Atelier Franco Francesca allarga l’attenzione su un nuovo concetto denominato Ethical Design dove non vengono trascurate collaborazioni internazionali all’insegna della tutela del nostro eco-sistema e del Made in Italy. Elemento centrale delle collezioni è l’armonie di contrasti tra stili e materiali diversi provenienti anche da numerosi ricerche e viaggi fatti all’estero.



BREIS- Choose your Style Made in Italy



Breis che in gotico significa “TRE” (il secondo numero primo e il numero perfetto per eccellenza) è il nuovo brand italiano che contraddistingue borse da donna dalle linee ricercate e particolari ma, al tempo stesso improntate alla semplicità. La qualità è l’elemento chiave dei prodotti Made in Italy a marchio Breis e viene assicurata in ciascuna delle fasi di realizzazione della borsa: dal design curato internamente, alla scelta dei pellami pregiati sino alla produzione che è affidata alle mani sapienti di artigiani fiorentini.



Dany Boutique di Roberta Dal Verme



Nel cuore del centro di Roma, a due passi da Piazza Barberini, vi accoglie la Dany Boutique. Abbigliamento e accessori di nicchia ed esclusivi, un sofisticato salotto d’altri tempi dove il cliente è al centro dell’attenzione. Qui si può trovare un’eclettica selezione di proposte moda, studiate con passione e gusto dalla titolare, per soddisfare ogni esigenza di stile. Dany Boutique è in Via San Nicola da Tolentino, 23\D - Roma.



Meraky- Made in Italy with your soul



Meraky è un’idea al femminile che realizza pezzi unici con tecniche artigianali e utilizzando materiali non riciclabili. Meraky trasforma la materia in un processo di divenire di nuove forme e funzioni. Il riutilizzo dei materiali rappresenta il punto di partenza del processo creativo: considerare le cose non per quello che sono ma per quello che potrebbero essere. Meraky rappresenta un nuovo modo di intendere l’accessorio in grado di unire etica ed estetica. Utilizzare materiali inconsueti con creatività, passione e saper fare artigianale per trovare l'anima più profonda delle cose.

Meraky è un brand rivolto ad un pubblico attento all’ambiente che non rinuncia allo stile e al saper fare artigianale come valori immanenti delle cultura italiana. La prima collezione Meraky, AROMA, prende forma dal divenire dei sacchetti del caffè. Così l’estro creativo ed il saper fare manuale si materializzano in un intreccio unico che sarà la prima trasformazione del materiale dal quale prenderanno forma i quattro modelli della collezione. Un bouquet di aromi da indossare.



Silvia Castelli "Silarma" Pittrice - In(vestire) arte



Moda che si veste di intrecci contemporanei, stilizzando modelli che si fondono all’ interno di immagini e simboli noti al mondo. L’universo singolare di Picasso, l’automatismo del lavoro inconscio espresso da Klimt, l’amore per la semplicità di Mirò, l’astratto emozionale ed infine l’unione tra arte e mass media hanno dato lo spunto per l’elaborazione delle mie rappresentazioni artistiche esposte. Il tutto è volutamente collegato al mondo della moda, alla mente libera e non convenzionale dello stilista che, attraverso l’inconscio e la sensibilità, fa nascere modelli stilistici che entrano nella storia contemporanea. Questo è l’intento di questa esposizione personale che si differenzia dal genere che sempre mi accompagna: il mio astrattismo. Silvia Castelli “Silarma”, romana, autodidatta da sempre.



Marco Migliozzi Fotografo- "Tento di rappresentare il mondo cercandolo tra le luci e le ombre"



Laureato in Sociologia, si interessa e studia fotografia. Il suo archivio fotografico si arricchisce di scatti provenienti da varie zone del mondo: Groenlandia, Antartide, Vietnam, Iran, Borneo, Giappone, Africa, America del Sud, etc… Dai suoi numerosi viaggi, nascono fotografie che vengono esposte in diverse mostre personali. Si occupa inoltre di visual art e tra i suoi interessi c’è quello per la computer graphic; realizza opere e lavori rivolti alla comunicazione ed al settore dell’editoria; si occupa di progetti grafici per la prima di copertina di testi – tra i quali anche quella di un suo saggio pubblicato nel 2011 da Armando Editore: “I 2 volti di Internet”. Molte sue foto sono pubblicate in testi e saggi di fotografia. Non è propenso a partecipare ai contest, ma quando lo fa ottiene ottimi risultati; un esempio: ad Ottobre 2015 una sua foto si è classificata prima al concorso nazionale dell’AIPCR. La foto è stata esposta a Seoul per il “XXV WORLD ROAD CONGRESS 2015”.



Hashtag altraroma: #altraroma



Fashion Director: eco-designer Franco Francesca



Opening Evento: Giovedì 25 Gennaio ore 18:00



Apertura al pubblico: 10:00-13:00 e 15:00-19:00