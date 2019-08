Alti e bassi festival a Carpineto romano

#ALTIEBASSIFESTIVAL è musica, territorio e gastronomia nel cuore dei monti lepini a Carpineto Romano 🎹🌄🍝



Vi aspettiamo il 15 AGOSTO in una location unica con



▻ The Reggae Circus di Adriano Bono

The Reggae Circus è il nome dello spettacolo itinerante ideato e diretto da Adriano Bono. Un felice connubio tra musica reggae e spettacolo circense. Nel bel mezzo del concerto potrete ritrovarvi improvvisamente ad ammirare il numero di uno sputafuoco sul palco, o un numero di giocoleria, clownerie di ogni genere, una banda marciante che irrompe nel cuore della pista, un numero Burlesque o di Belly Dance, acrobazie sopra o sotto il palco, in un susseguirsi vorticoso di numeri musicali e di arte varia che vi lasceranno a bocca aperta. Insomma, da non perdere!



▻ DJ MADKID aka Paolino

Le sue abilità nel mixare perfettamente ogni genere musicale gli hanno valso il titolo di "Juggling Maestro”. Vero e proprio professionista del djing e campione indiscusso nell’arte del juggling, tecnica di mixaggio che richiede estrema precisione, rapidità e conoscenza musicale. Il suo controllo della consolle senza uguali, il meticoloso dosaggio di vecchio e nuovo, e una collezione di dischi tra le più complete dello stivale rendono Paolino, in arte "MadKid", uno dei punti di riferimento della scena "black" italiana per quel che riguarda l'arte di fare musica coi giradischi; capace di soddisfare il collezionista più cinico come il dancehall addicted più aggiornato. Famosi i suoi mixtape, veri e propri classici per gli appassionati del genere. Insieme a Macro Marco, Moddi MC ed Ensi, fa parte di Real Rockers, il sound che ha vinto la prima edizione del Red Bull Culture Clash. Alti e Bassi Festival ha l'onore di ospitarlo durante il tour del suo 20° anniversario.



▻ Mr Easy

Mr Easy è amore per la musica senza filtri e senza barriere. Collezionista di vinili da sempre, ama acquistare i suoi dischi nei più remoti negozi d'europa per rispolverarli nelle più impensabili cantine.

Suona nei peggiori locali di Roma e provincia: dalla stazione Termini fino alle più rissose balere di periferia; dai centri sociali ai matrimoni gitani; nelle sagre di paese e in alberghi lussuosi come il Majestic di Via Veneto, Villa dei Quintili in Via Appia Antica o Villa Aurelia sul Gianicolo. Curioso e famelico nella sua ricerca musicale, non si preclude di viaggiare e portare i suoi dischi in diverse regioni italiane come la Puglia, l'Umbria, la Basilicata, l'Abruzzo, la Sardegna ed il Veneto, ma anche all'estero esisbendosi a Glasgow, in Scozia, ed anche nella calda capitale andalusa di Siviglia. Da anni vive tra il Quadraro ed i monti Lepini, sua terra di origine al quale resta legato e da dove parte la sua ricerca musicale sin da adolescente, plasmando così il suo country style. Nel panorama del reggae, ma non solo, collabora e condivide palchi con artisti e sound come Kabaka Pyramid, Brusco, One love Hi Powa, Lampadread, Pakkia Crew, Raina Villa Ada, Mad Professor, Jamie Rodigan, Kaos One, Lucci e Dj Craim, Marcus Intalex, Bay C outta Tok, ma anche Peppino di Capri, i Cugini di Campagna, Little Tony. E non stiamo scherzando..



▻ Nitrus / Raw Events

"Nitrus" nasce a Roma e fin da piccolo comincia a muovere i primi passi nel mondo dell'hip hop, praticandone le sue arti. All'eta di 18 scrive il suo primo testo, comiciando a pubblicare i primi lavori, a solcare i primi palchi, a partecipare ai contest di freestyle.

Non usa mezzi termini. E' potente, diretto. Fa correre veloce i pensieri di chi lo ascolta. Come in "Usain Bolt", il suo ultimo singolo.



▻ Ale G

Alessio Grimaldi, in arte Ale G, è un dj swing che offre al pubblico degli appassionati una proposta musicale in continua evoluzione ispirata dalla passione per la contaminazione tra generi, sound e linguaggi musicali. Originario di Napoli e residente a Roma, lavora dal 2001 come dj nei più importanti festival ed eventi nazionali. Con radici nella musica elettronica che lo hanno portato a suonare con artisti internazionali anche all'estero, attualmente propone un dj set che spazia tra il lindy hop balboa e shag.





Inoltre troverete PRODOTTI TIPICI,

una incredibile AREA RELAX,

e l'immancabile DANCEHALL AREA!



#NUOVALOCATION

Per questa nuova edizione, ALTI E BASSI FESTIVAL si sposta nella splendida cornice de Il Ceppetto - Fattoria & Maneggio. Tutt'intorno ad un piccolo casale di fine '700, vi ritroverete immersi nella natura lussureggiante di questa location tra castagni, querce secolari e biodiversità del territorio.

In sostanza, il luogo perfetto per il nostro festival!



#TICKET

10 - all'entrata.

Bambini fino ai 12 anni FREE.



#APERTURACANCELLI

ore 11:00



#INFO

http://altiebassifestival.eu