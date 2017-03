Alteria | 'Round Midnight @Il Margutta jazz festival

Arriva al Margutta jazz festival una delle più autorevoli voci del rock femminile italiano, quella di Alteria. Al Margutta, Alteria, presenterà il nuovo album esibendosi unplugged in duo: chitarra e voce. La musica offerta da Alteria pur rientrando in linguaggio rock non è da considerarsi per nulla distante dall'universo puramente cantautorale. Inoltre, in un'ottica extra-musicale, jazz e rock vanno interpretati come modi di interpretare la vita, e dunque diretti "cugini". Prova ne sia che Miles Davis sognava di collaborare con Jimi Hendrix. Durante la serata l'artista si racconterà in dialogo con Dario Salvatori, facendo così emergere il suo lato artistico e umano. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria - Drink e sfizi after dinner - Possibilità di riservare un tavolo per la cena Prenotazione necessaria info@ilmargutta.bio 06 32650577