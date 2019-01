Almost, Maine al Teatro De' Servi

Lo spettacolo della Compagnia indipendente dei giovani umbri

sarà in scena al Teatro de' Servi di Roma,

nella Stagione “Fuoriclasse” organizzata in collaborazione

la Bilancia Produzione - Teatro dell'Orologio.



Almost, Maine è la narrazione per estratti di un freddo venerdì sera in una cittadina non ben delimitata nello sconfinato stato americano e delle storie intersecate dei suoi abitanti. Il testo di riferimento è l’omonima opera di John Cariani, grande successo del teatro americano contemporaneo.



Fra incontri improvvisi, amori laceranti, rimorsi, incomunicabilità e situazioni paradossali, gli abitanti della cittadina fanno così esperienza della sconfinata gamma di sentimenti che attiene alla grammatica dell’amore: spaccati di vita ritratti in una istantanea imprecisa, quasi casuale, in bilico fra ordinario e straordinario.



Lo spettacolo si rivolge a tutte le età e tipologie di spettatori, formalizzandosi come un’opera di finzione schietta e divertente, un ritratto poliedrico delle compulsioni amorose che interessano il nostro tempo.



Il progetto ha vinto la Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2018 e la Menzione Speciale Anna Pancirolli 2018 assegnata dalla Giuria dei Giovani. Lo spettacolo ha inoltre partecipato al Festival Inventaria 2018 a Roma.







Crediti:

Autore: John Cariani

Traduzione di Jacopo Costantini

Con

Jacopo Costantini, Ludovico Rohl, Giulia Trippetta, Silvia Zora

Regia di Samuele Chiovoloni

Prodotto dalla Compagnia indipendente dei giovani umbri





Info e prenotazioni :

tel. 06 67.95.130 / info@teatroservi.it



Orari Botteghino :

da Lunedì a Mercoledì ore 10 - 20



Biglietti:

Intero €16 - Ridotto €14 - Under25 €8

Abbonamento Under 35: € 35