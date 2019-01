Allo Spazio 18b in scena CHET!

Dal 17 al 20 gennaio, il palcoscenico dello Spazio 18b accoglie la musica e le atmosfere di CHET!, spettacolo di Laura Tornabene, interpretato da Giovanni Arezzo. Martin è il primo e unico amico di Chesney Henry Baker jr, più noto come Chet Baker, e ne racconta la vita, la musica e la morte per suicidio. Un’esistenza, quella del genio del jazz, scandita dai ricordi, felicità, solitudine: tutto ciò che rimane di uno dei più noti trombettisti e cantanti americani, famoso per il suo stile cool lirico e intimista.

