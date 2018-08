Allegro, presto a gambe levate!

Un nuovo contenitore di brevi drammaturgie musicali in cui l’artista approfondisce il rapporto spettacolare tra musica e gesto, tra nota suonata e movimento, tra canto da sentire e da vedere. Ricco di musiche immortali rivela emozioni estetiche e sincronia, sempre sotto il segno della leggerezza e dell’invenzione.

Laura Kibel

Da più di vent’anni sulla scena internazionale, Laura Kibel è la solista italiana più nota al mondo nell’ambito del Teatro Visuale. E’ apparsa in prestigiosi programmi TV in Italia (RAI1, Canale5, Rai3, Rete4) e all’estero (Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Norvegia, Romania, Giappone, Cina, Canada) ed è stata programmata in importanti Teatri, rassegne internazionali e Festival ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Ha collaborato con il Cirque du Soleil di Montreal, ed è stata oggetto di reportage e tesi di laurea.