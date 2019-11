“Allegorie”

Mostra d’arte personale di Emiliano Alfonsi

Dal 22 novembre al 7 dicembre 2019 presso Spazio Faro.



Lo Spazio Faro è lieto di ospitare la mostra personale di Emiliano Alfonsi a cura di Annalisa Rinaldi. Dopo il vernissage di venerdì 22 novembre alle ore 18:00, l’esposizione resterà visibile al pubblico fino al 7 dicembre 2019 nella sede di via Perugia 24.



“Allegorie” è una tappa fondamentale nel percorso artistico di Emiliano Alfonsi, che qui si concentra, come suggerisce il titolo, su un tema a lui caro e presente in gran parte della sua produzione. Protagonista assoluta della mostra è l’opera inedita Amor Contro Invidia esposta allo

Spazio Faro insieme ad una selezione accurata di dipinti e opere a grafite.In questo anno che segna il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, l’opera principale propone due allegorie tratte dagli scritti del maestro toscano. Con la mostra “Allegorie” l’artista sancisce in assoluto “il cammino in quella meravigliosa esperienza chiamata pittura alla ricerca dell'Archetipo e della Bellezza Universale”.



Emiliano Alfonsi, classe 1980, vive e lavora a Roma, sua città natale.

Durante gli anni di formazione accademica si dedica alla lavorazione delle vetrate e dei mosaici secondo i dettami dell’arte medievale. Successivamente decide di consacrarsi alla pittura da cavalletto, recuperando la tecnica della tempera all’uovo del 1400 e lo stile meticoloso della scuola fiamminga. Attraverso uno studio rigoroso del ritratto - icona, questi dipinti neofiamminghi infrangono il classico asse spazio-tempo tra l’opera e l’interlocutore, restituendoci quel fragile legame che intercorre tra l’essere umano e il Sacro.

Ad oggi il percorso artistico di Alfonsi conta già di numerose collaborazioni con altri professionisti del settore.



Testo a cura di Annalisa Rinaldi