Alle radici di Roma, visita gratuita teatralizzata per famiglie

SABATO 28 SETTEMBRE ORE 11.15 e 12.30



Ti piacerebbe far conoscere Cesare, Nerone e altri ancora ai tuoi bimbi? Il 22 giugno al Museo Radici del Presente, all’interno del bellissimo e prestigiosissimo Palazzo delle Assicurazioni Generali di Roma in Piazza Venezia, proprio sopra i resti della Basilica Ulpia, potrete conoscere la storia raccontata dai suoi protagonisti. Attori in costume e guide faranno scoprire ai ragazzi usi, costumi, religione, vita quotidiana e politica degli antichi Romani. Una visita guidata teatralizzata spassosissima e adatta ai bambini a partire dai 9 anni. Un’occasione unica per conoscere un meraviglioso museo nel cuore di Roma e ammirare reperti archeologici con la divertente compagnia di un cast di attori e guide eccellenti. Finalmente: la storia a (s)passo coi tempi!



Quota di partecipazione: GRATUITO fino ad esaurimento posti

NON SONO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI DI SOLI ADULTI

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636

Div.abili in carrozzina: presenza di barriere architettoniche (n.6 gradini)