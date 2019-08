Alla scoperta di Borgo! (Visita guidata)

Una piacevole passeggiata che da Ponte Sant'Angelo ci condurrà a Piazza San Pietro facendoci ripercorrere la storia millenaria di quest'area. Volete sapere da dove viene il toponimo Vaticano? O quali sono gli unici angeli scolpiti da Bernini? Partendo dalla Piazza di Ponte Sant'Angelo, antico accesso al rione Borgo, ammireremo gli splendidi angeli del Bernini e dei suoi allievi che dal Seicento accolgono i pellegrini diretti in Vaticano, percorreremo i vicoli più caratteristici, scopriremo la storia del Rione, i notevoli cambiamenti avvenuti nel corso dei secoli, come la novecentesca demolizione della "spina di Borgo" e concluderemo il nostro percorso in Piazza San Pietro comprendendo l'originario progetto architettonico di Gianlorenzo Bernini.

INFORMAZIONI GENERALI

La visita è organizzata dall'Associazione Culturale PAN Archeologia è Territorio

Appuntamento: h. 19.45, Piazza di Ponte Sant'Angelo, all'incrocio con Via del Banco di Santo Spirito.

Quota di partecipazione: 8€ (Soci 2019) 10€ (non Soci, comprensiva di tessera ssociativa).

Durata: 2h circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 20.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 agosto, h. 18.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

Gallery