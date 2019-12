Alla scoperta della Stella di Natale al Parco astronomico di Rocca di Papa

Cosa videro realmente i tre Re Magi? Cosa illuminò il loro cammino? Una cometa, un pianeta, una stella che esplode o qualcosa di più esoterico? A rispondere saranno gli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) in occasione dello speciale evento “La stella del Natale” di venerdì 20 dicembre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. L’evento divulgativo scientifico, che si inserisce nel fitto calendario di Astroincontri al Parco astronomico, consentirà al pubblico di adulti e bambini di scoprire le bellezze del cielo e di immergersi nell’atmosfera delle festività natalizie.



Sotto la cupola di 7 metri di diametro del Planetario fisso, in grado di ospitare fino a 50 persone, l’operatore dell’ATA Rino Cannavale guiderà il pubblico in un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, in cui astronomia e religione si fondono insieme, alla scoperta delle configurazioni celesti del passato, in particolare di quelle della natività di Gesù, e della natura della cosiddetta “Stella di Natale”. Oltre al cielo del passato sarà possibile conoscere, grazie all’efficacia divulgativa del planetario, le costellazioni autunnali e invernali. Agli spettacoli nel Planetario, in programma alle ore 19:00 e alle ore 21:00, seguirà l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli operatori dell’ATA.



Per partecipare all’evento occorre prenotarsi compilando il modulo disponibile ai seguenti link:



- turno delle 19:00 – http://lnx.ataonweb.it/wp/events/serata-speciale-la-stella-di-natale-ore-1900/

-turno delle 21:00 – http://lnx.ataonweb.it/wp/events/serata-speciale-la-stella-di-natale-ore-2100/