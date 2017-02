Alla scoperta della fotografia di reportage. Storia, linguaggi e grandi autori. Due incontri gratuiti.

WSP photography propone l'1 e il 3 marzo alle 19:30 due incontri gratuiti in tema di fotografia di reportage che si svolgeranno presso la sede in Via Costanzo Cloro 58. Storia e linguaggi del reportage. Incontro con Lucia Perrotta 1 marzo ore 19:30 Dai primi reportage di guerra al racconto per immagini di storie intime e personali. Riferimenti alle tecniche e ai linguaggi utilizzati, passando per i grandi autori che hanno rivoluzionato il genere. I demoni di Diane Arbus. Incontro con Daniela Silvestri 3 marzo ore 19:30 'Ci sono cose che nessuno vedrebbe se io non le fotografassi'. La Arbus ha fotografato il mondo dei freak, ma ci mostra come forse i veri mostri sono proprio le persone apparentemente più comuni e conformiste. Un incontro per conoscere meglio i lavori di una delle più importanti fotografe moderne. Gli eventi saranno anche occasione per presentare e introdurre il nostro corso base di fotografia di reportage, in partenza il prossimo 8 marzo. Lucia Perrotta Si laurea in sociologia, frequenta la scuola di fotografia triennale d'Arte e dei Mestieri di Roma. Attualmente si occupa di progetti che esplorano la ritualità nelle sue forme popolari, pagane, religiose e nei suoi significati antropologici. I suoi lavori sono stati menzionati nel 2013 al Prix della Photographie di Parigi e all'International Photography Awards di Londra. Presidente dell'Associazione WSP photography e docente dei corsi di fotografia base, avanzato-pratico e reportage. Daniela Silvestri Da sempre attratta dal linguaggio delle immagini, impara da autodidatta e si specializza nel campo del reportage con Dario De Dominicis. Ha realizzato diversi reportage in Italia e all'Estero, con particolare attenzione all'Europa dell'Est e ha all'attivo diverse pubblicazioni e mostre fotografiche. Vice presidente dell'Associazione WSP photography per la quale si occupa del coordinamento della comunicazione e dell'organizzazione degli eventi. La partecipazione agli incontri è gratuita e riservata ai nostri soci in possesso di tessera ENAL. Il costo della tessera 2017 è di 3 euro, in occasione della partecipazione agli eventi sarà rilasciata gratuitamente. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a: info@collettivowsp.org