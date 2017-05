Alla Scoperta del quartiere San Giovanni

Arkekairos vi accompagna in una passeggiata alla scoperta dello storico quartiere di San Giovanni in Laterano, uno dei centri più vivi della Capitale. Vi guideremo insieme attraverso le strade di un quartiere, da sempre di grande importanza dal punto di vista commerciale, storico e religioso, dall'antichità a oggi. Zona di confine, segnata dal tracciato delle Mura Aureliane, tra l'Urbe Antica e la città, ugualmente viva, fuori dal circuito murario. Partendo da Porta Maggiore percorreremo un viaggio nella storia, dall'età repubblicana, passando per l'età tardoantica, fino al barocco e all'età contemporanea, concludendo con l'imponente Basilica di San Giovanni in Laterano, prima chiesa della storia! Appuntamento domenica 14 maggio 2017, alle ore 10, a Piazza di Porta Maggiore Iscrizione all'Associazione: 3 euro per la tessera associativa; 5 euro di contributo associativo. Link di prenotazione ->http://bit.ly/2prIEQJ Per info e prenotazioni Paolo Masci 3489648195 Letizia Leo 3358282674