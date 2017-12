Alla scoperta del Pinot Nero

Il Pinot nero come simbolo di una produzione d’eccellenza di vignaioli illuminati: è la Rete d’Impresa #PinotneroFVG, l’associazione nata per promuovere il vitigno che nel Friuli Venezia Giulia sta trovando un'interpretazione nuova e affascinante.

Un'uva in grado di far parlare, in ciascuna delle sue molteplici declinazioni, il territorio d'origine, lasciando emergere i segreti più intimi di un terroir e la sensibilità interpretativa del produttore, senza mai perdere il proprio carattere e la propria unicità.

Un'occasione per scoprire il Friuli Venezia Giulia come forse non lo avete ancora assaggiato: in un calice di Pinot nero.

Conduce la degustazione di 9 etichette il delegato di ONAV Roma e docente Alessandro Brizi, accompagnato dai produttori delle aziende partecipanti.

I vini in degustazione

- Zorzettig - Friuli Colli Orientali DOC Pinot nero 2015

- Castello di Spessa – Collio DOC Grand Pinot nero 2016

- Conti D’Attimis-Maniago - Friuli Colli Orientali DOC Pinot nero 2015

- Masùt da Rive - Isonzo Del Friuli DOC Maurus Pinot nero 2015

- Russolo - Venezia Giulia IGT Grifo Nero Pinot nero 2015

- Jermann- Venezia Giulia IGT Red Angel 2015

- Gori Agricola - Friuli Colli Orientali DOC Pinot nero 2015

- Ronc Soreli-Antico Borgo dei Colli - Friuli Colli Orientali DOC Pinot nero 2015

- Casa Vinicola Antonutti - Friuli Grave DOC Pinot nero 2016

L’appuntamento è mercoledì 20 dicembre 2017 presso il Donna Laura Palace Hotel, Lungotevere delle Armi, 21, zona Prati.

Ingresso in sala dalle ore 19,45. Inizio degustazione ore 20,15.

L’evento è aperto a tutti, su prenotazione, e prevede un numero limitato di posti.

Per prenotazioni: iscriversi su http://mdomo.onav.it/ oppure scrivere a roma@onav.it specificando nell’oggetto PINOT NERO e indicando nel corpo della mail nome, cognome, socio/non socio, telefono e codice fiscale di ciascun partecipante.

Contributo di partecipazione:

€ 20 per i soci ONAV e di € 30 per i non soci.

Il pagamento può essere versato direttamente il giorno dell’evento oppure effettuando un bonifico, e mandando la ricevuta del pagamento a roma@onav.it, a:

ONAV ROMA - Banca UniCredit

IBAN: IT 22 I 02008 05229 000103930675

CAUSALE: Pinot Nero