Alla scoperta del cielo autunnale al Parco astronomico di Rocca di Papa

Cosa ci riserva il cielo autunnale? Sarà possibile scoprirlo in occasione dell’Astroincontro che si svolgerà venerdì 12 ottobre alle ore 21:00 al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. L’evento divulgativo scientifico si inserisce nel fitto calendario di Astroincontri promossi dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l’astronomia.



Ad aprire l’Astroincontro sarà una conferenza divulgativa sulle meraviglie del cielo autunnale a cura di un esperto dell’Associazione. In autunno sono ben visibili cinque costellazioni appartenenti alla Famiglia Reale, così dette perché riunite in un’unica leggenda che ci arriva dai tempi dell’Antica Grecia: a Cassiopea e Cefeo, osservabili tutto l’anno in quanto circumpolari, si uniscono Perseo, Andromeda e Pegaso, con il suo Quadrato che ben risalta nella parte più meridionale del cielo. Queste costellazioni, già apprezzabili nei mesi estivi, appaiono ora più alte sopra l’orizzonte. Non mancano all’appello le due Orse, con il loro eterno girovagare attorno alla Stella Polare e al Polo Nord Celeste. Anche i pianeti offrono uno spettacolo sensazionale.



Al termine della presentazione sarà possibile osservare a occhio nudo e ai nuovi telescopi del Parco astronomico tutti gli oggetti celesti visibili discussi in aula.



Per partecipare all'evento occorre prenotarsi inviando una mail a segreteria@ataonweb.it