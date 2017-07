La pianura, già sede di esercitazioni militari al tempo dei re, divenne in età imperiale il centro monumentale e moderno della città: portici, templi, edifici termali, obelischi, luoghi per gli spettacoli trasformarono la pianura in uno dei luoghi più eleganti della città antica; dopo la caduta dell'Impero, il Campo Marzio diviene la sola parte abitata della città e, scomparsi ormai i grandi edifici dell'antica Roma, vede già a partire dal medioevo la nascita di palazzi nobiliari accanto alle botteghe sede di attività artigianali e commerciali.

L'itinerario si snoda tra vicoli solitari e celebri piazze, alla ricerca delle tracce più affascinanti della storia della città, incrociando storie e leggende che ci parleranno di re e imperatori, cardinali e consoli, divinità e uomini comuni.

Una piacevole passeggiata alla scoperta del Campo Marzio!

Itinerario: da piazza S. Marco, attraverso via della Gatta, via del pie' di Marmo, via di santo Stefano del Cacco, piazza della Minerva, piazza della Rotonda, via dei Pastini, vicolo della Spada di Orlando, piazza Capranica, via delle Coppelle, via della Dogana Vecchia, piazza Sant'Eustachio, via degli Staderari, piazza Navona.

