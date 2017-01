Alla scoperta dei Caffè letterari

« ...il luogo dove le persone amano trovarsi per conversare piacevolmente» Sulla scia della moda inaugurata in altre capitali europee, anche gli intellettuali romani trasformano i Caffè in salotti letterari dove leggere e discutere di arte, letteratura, politica e filosofia. Eco di sì dotti discorsi è ancora possibile udirli nel Caffè Tadolini, ricavato in uno studio romano di Antonio Canova, dove l'aroma sposa la scultura, o al Caffè Greco, dove Goethe, Giacomo Leopardi, Schopenhauer, Toscanini, Wagner, Gioacchino Rossini e Gabriele D'Annunzio hanno condiviso le loro idee, o ancora al Canova a Piazza del Popolo, mèta preferita di Federico Fellini, maestro indiscusso della settima arte. (concluderemo la visita presso lo storico Caffè Canova, dove si gusterà un buon caffè, accompagnato da biscotti o pasticcini. Qualora si dovesse scegliere una consumazione diversa, eventuali differenze di prezzo saranno a carico del consumatore) Appuntamento: Via Condotti, Caffè Greco, ore 17.45 Relatrice: dott.ssa Claudia Coarelli Adatta agli amici a 4 zampe! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 10,00 euro, compresa consumazione Studenti e convenzionati: 9,00 euro, compresa consumazione Minori di 18 anni: 5,00 euro (consumazione), se accompagnati La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone, al fine di ottimizzare l'ascolto del relatore, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00