Al Bioparco alla scoperta dell’innominabile: la cacca

In occasione dell’apertura della mostra interattiva ‘La cacca: storia naturale dell’innominabile’ - alla scoperta della sua utilità come fonte di cibo, mezzo di comunicazione, combustibile, materiale da costruzione, fertilizzante, nascondiglio… - domenica 26 marzo al Bioparco si svolgerà una giornata tematica alla scoperta dell’innominabile.

Molteplici le attività previste:

Una cacca per ogni stagione

Rossa, bruna, con i semi e senza semi, questa è l’innominabile dell’orso bruno, il più grande carnivoro italiano che per sopravvivere e riprodursi adotta strategie inimmaginabili. (presso la Valle degli orsi)

Dimmi che mangi, ti dirò come la fai

Crani, denti, borre e feci dalle forme e colori più disparati per rivelare usi e costumi delle diverse specie animali che popolano il nostro pianeta. (presso l’area elefanti)

Dalla cacca alla carta

Per scoprire che la cacca può anche contribuire a proteggere le specie in estinzione, come l’elefante asiatico. In che modo? Producendo carta realizzata con il 75% di sterco di questo affascinante pachiderma. (presso l’area elefanti)

Visita guidata Nessuno lo dice, tutti la fanno. Per tutto il giorno sarà possibile partecipare ad una visita guidata a tema tra orsi, cammelli, giraffe ed elefanti.

A tu x tu con gli animali: È lei o non è lei?

Alla ricerca delle “cacche” più strane: da quella del pitone reale a quella del furetto, dall’insetto stecco alla blatta soffiante del Madagascar, per scoprire che non sempre di feci si tratta. L’arte del camuffamento, tecniche e processi per sopravvivere.

Per le giornate i pasti degli animali saranno tutti rigorosamente a tema!

Ore 11.00 presso l’area dei Macachi del Giappone: Ops, mangiato troppo?

Ore 11.30 presso l’area dei lemuri catta: E adesso spargiamo i semi!

Ore 12.30 presso l’area degli orsi: Una cacca per ogni stagione

Ore 14.00 presso l’area degli scimpanzé: E c’è chi ci rovista dentro

Ore 14.30 presso l’area degli ippopotami anfibi: Spruzza che ti passa

Le attività della giornata sono incluse nel costo del biglietto, con la sola esclusione dell’ingresso alla a mostra “La cacca: storia naturale dell’innominabile” (€ 2)