Alla Casa del Cinema omaggio a Gian Luigi Rondi. A un anno esatto dalla scomparsa, la Cineteca Nazionale ricorderà presso la Casa del Cinema di Roma il grande decano della critica cinematografica, Gian Luigi Rondi (Tirano, 10 dicembre 1921 - Roma, 22 settembre 2016). Per tale evento verrà riproposto il toccante documentario di Giorgio Treves, Gian Luigi Rondi. Vita, cinema e passione (2014), seguito dalla presentazione del secondo volume di Tutto il cinema in 100 (e più) lettere (Centro Sperimentale di Cinematografia-Edizioni Sabinae, 2017), dedicato stavolta alle missive di grandi personalità cinematografiche straniere, che Rondi riceveva e con grande amore conservava.

Alla Casa del Cinema omaggio a Gian Luigi Rondi

ore 17.30

GIAN LUIGI RONDI. VITA, CINEMA E PASSIONE

di Giorgio Treves (2014, 74’)

Gian Luigi Rondi. Vita, cinema e passione è il risultato di oltre 10 giorni di confessioni, ricordi e rivelazioni del critico. Attraverso i suoi racconti e con il contributo di testimoni come Gilles Jacob, Carlo Lizzani, Ettore Scola, Francesco Rosi, Paolo e Vittorio Taviani, Pupi Avati, Gina Lollobrigida, Margarethe von Trotta, Adriano Ossicini e altri, e grazie a rari materiali d’archivio, si ripercorre la storia del cinema italiano e dell’Italia del Novecento. I suoi ricordi accompagnano in prima persona gli eventi che hanno segnato il nostro Paese: dal primo dopoguerra al ventennio fascista, dalla Seconda Guerra Mondiale alla Ricostruzione, dal Boom economico alla contestazione degli anni Settanta, fino ai giorni nostri. Il regista Treves, oltre a raccontare la vita privata e lavorativa del novantaduenne Rondi, ripercorre nel film anche i suoi primi impegni extra-giornalistici: il coinvolgimento accanto al sottosegretario Giulio Andreotti nel rilancio del cinema italiano, scioperi, manifestazioni e mobilitazioni, come quella storica a Piazza del Popolo cui aderirono i più popolari artisti del tempo.

ore 18.45

Incontro moderato da Franco Montini

con Pupi Avati, Enzo Decaro, Felice Laudadio, Luca Verdone, Giorgio Treves

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume Gian Luigi Rondi, Tutto il cinema in 100 (e più) lettere. Vol. 2 cinema internazionale (Centro Sperimentale di Cinematografia-Edizioni Sabinae, 2017).