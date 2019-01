Accademia degli Sfaccendati alla biblioteca comunale il duo amigdala

Per il primo Concerto del 2019 l’Accademia degli Sfaccendati propone domenica 13 gennaio un nuovo appuntamento in matinée, alle ore 11:30, presso la Biblioteca Comunale di Ariccia in via Flora 3, nei locali che furono gli Stalloni Chigi, di recente restaurati.

In questa sede particolare, che merita di essere visitata, si terrà questo incontro in matinée con la giovinezza e l’entusiasmo di far musica di due autentici talenti musicali, il ventottenne chitarrista Marco Ciampa, già lanciato nell’agone concertistico internazionale, diplomato con Menzione d’Onore, Chitarra d’oro come miglior giovane talento al Concorso “Michele Pittaluga “ di Alessandria, e la ventenne flautista Bianca Fiorito, diplomata a soli quindici anni e pluripremiata in concorsi nazionali ed internazionali, che proporranno alcune bellissime pagine musicali del Novecento.

Dai fortunatissimi Trois Mouvements Perpetuels di Francis Poulenc, del dicembre 1918, alla notissima Histoire du Tango, composta nel 1986 da Astor Piazzolla proprio per flauto e chitarra; dalla Sonatina op.205 di Mario Castelnuovo-Tedesco del 1965 alle Danze popolari rumene di Béla Bartók, suite composta nel 1915 originariamente per pianoforte.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Lazio.



Programma

Francis Poulenc Trois Mouvements Perpetuels

Astor Piazzolla Histoire du Tango

Mario Castelnuovo Tedesco Sonatina op.205

Bela Bartok Romanian Folk Dances



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561