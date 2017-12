Fritti, pizza e mele stregate: All you can X-mas

In occasione delle festività natalizie, il 20 dicembre Il Ristorante Sapori dal Mondo propone un'edizione speciale del Mercoledì dei Sapori: All you can X-mas!

In aggiunta alle ricche proposte del buffet saranno tanti i piatti dedicati all'iniziativa

All you can X-mas: il menù

- Fritto di pesce in cartoccio live

- Arrosticini live

- Polenta con spuntature e salsicce

- Pizza e mortazza live

- Tempura di verdure al cartoccio live

- Hamburger di manzo, di pollo e di pesce

- Kebab, piadine e hot dog live

- Ciambelle fritte

- Mele stregate

- Waffle con salse

06/87812885

Via Zoega 59 - 00164 Roma