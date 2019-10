All Routes Lead to Rome, pedalando nel patrimonio naturale

Edizione 2019 di “All the Routes Lead to Rome”



PEDALATA GUIDATA promossa da EcoBike



Un suggestivo percorso in bicicletta all'interno della Valle della Caffarella, compresa tra le antiche Via Appia e Via Latina e attraversata dal fiume Almone, sacro ai romani: un’importante risorsa per la conservazione della biodiversità. Un naturalista guiderà alla scoperta delle bellezze della valle attraverso l’analisi biologica di campioni provenienti dalle sorgenti e delle tracce degli animali, visitando alcuni siti di interesse come il Tempio del Dio Redicolo, il Ninfeo di Egeria e il Bosco Sacro.



Si potrà prendere parte ai tour con la propria bicicletta o far richiesta del noleggio presso il punto di partenza delle visite. Tutti i partecipanti saranno equipaggiati con un auricolare radio attraverso il quale potranno ascoltare le parole della guida anche durante gli spostamenti.



INFORMAZIONI:

Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica ℅ EcoBike - Via Appia Antica, 58/60

Orario appuntamento: 10,00

Orario di partenza: 10,15

Durata: circa 3 ore

Superficie: mista, asfalto, sampietrino, sterrato

Distanza: 8,00 km a/r

Difficoltà: media

Ingressi (gratuiti): visita al Casale dell'Ex-Mulino, Tempio del Dio Redicolo

Quote:



- Partecipazione visita con bici propria: gratis

- Partecipazione visita + nolo bici: €9 (più spese di prevendita)

- Partecipazione visita + nolo bici elettrica: €18 (più spese di prevendita)



Evento adatto ai ragazzi di età superiore ai 14 anni. Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini.



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 - 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Per maggiori informazioni: info@ecobikeroma.it



NB: Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.