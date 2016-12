All’Auditorium Parco della Musica lo spettacolo “La Corda”

Si terrà sabato 21 gennaio alle ore 21, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, la prima nazionale dello spettacolo "La Corda", melologo per solisti e orchestra con musiche di Paola Crisigiovanni su testo di Antonio Santilli. Un'opera dall'alto valore musicale e culturale, che ha come protagonisti artisti di fama internazionale: dall'attore Alessandro Preziosi ai musicisti Fabrizio Bosso (tromba), Rosario Giuliani (sax),Paola Crisigiovanni (pianoforte), Alessandro Perpich (violino), Natalia Pavlova (soprano) e Nando Citarella (voce e percussioni) che si esibiranno insieme all'Orchestra Sinfonica dei Marsi diretta dal M° Massimiliano De Foglio Il testo di due brani è stato realizzato da Giampiero Della Torre.

Temi fondamentali dello spettacolo: il ricordo, l'istinto, il terrore, la malinconia e il coraggio. Tra il sogno e la realtà, nella dimensione onirica, la musica si presenta come coesistenza e sovrapposizione di linguaggi che per distanze geografiche, temporali e socio-culturali hanno mantenuto collocazioni lontanissime. Il protagonista del melologo si ritrova improvvisamente legato ad una corda, in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo, senza punti di riferimento, avvolto dal nero della notte: il suono delle parole si insegue con quello della musica, dai richiami sonori del passato alle sospensioni modali, dai ritmi di matrice popolare alle melodie spiegate del bel canto.

Nella musica di Paola Crisigiovanni diverse strutture, forme, armonie e sonorità vengono sovrapposte, mescolate e lavorate in modo tale da generare la compresenza di più mondi musicali. I brani utilizzano la scrittura improvvisativa del jazz e si lasciano permeare da temi popolari. Il testo, realizzato dall'autore Antonio Santilli è un continuo alternarsi di emozioni che trascinano lo spettatore nei panni del protagonista con un sorprendente finale che lascerà il pubblico senza fiato. Il costo del biglietto è di 15 euro ed è acquistabile online sul sito dell'Auditorium http://www.auditorium.com/eventi/musica. Previsto anche uno sconto del 20% al botteghino per gli studenti. Lo spettacolo è prodotto da Antonio Santilli e organizzato dall'Associazione culturale Feel.