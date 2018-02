Alimentazione e Acufene: open day al Palazzo del Freddo

Sabato 10 febbraio, a partire dalle 10, il Tinnitus Center coordinato dal Prof. Alberto Eibenstein, in collaborazione con l’associazione Acufene Uniti – Tinnitus United (Au-tu) terrà l’Open Day rivolto a tutti i pazienti con acufeni.

L’iniziativa, che si svolgerà nella Sala Giuseppina del Palazzo del Freddo G. Fassi, vedrà la partecipazione della Prof. Paola Perin dell’Università di Pavia, del Prof. Alberto Eibenstein dell’Università dell’Aquila, della dr.ssa Barbara Fioretti e dr.ssa Eleonora Natalini del Tinnitus Center – European Hospital, della dr.ssa Martina Parisella, biologo-nutrizionista di Fondi, della dr.ssa Giorgia Peri, audioprotesista presso l'Audin Clinic-Roma.

#TinnitusWeek2018

La manifestazione rientra tra le numerose iniziative che si svolgeranno a livello internazionale nell’ambito della settimana sulla consapevolezza dell’acufene, la Tinnitus Week #TinnitusWeek2018, organizzata come ogni anno dalla British Tinnitus Association (BTA). Si parlerà di acufene e alimentazione e saranno presentati i risultati delle recenti pubblicazioni sull'acufene in ambito scientifico. I pazienti del pubblico in sala saranno invitati a partecipare attivamente alla discussione. A seguire: visita guidata nel laboratorio di produzione artigianale della gelateria Fassi. Ingresso libero.