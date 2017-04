"Alice nel paese delle meraviglie": Lewis Carroll alla conquista del Teatro Vascello

"Ma se non sono la stessa dovrò domandarmi: chi sono dunque? Questo è il problema… povera me! Come ogni cosa è strana oggi". Dice Alice nella tana del Bianconiglio, prima di avventurarsi nel paese più strano che sia mai stato inventato: il Paese delle Meraviglie. La curiosità muove Alice nelle sue peripezie in un mondo sottosopra, popolato da personaggi curiosi e bislacchi e dove il non-senso regna sovrano. Dagli intramontabili romanzi di Lewis Carroll un adattamento teatrale che ne conserva il fascino dell'ambientazione sospesa nel mondo del sogno. Una commedia musicale con canzoni composte per l'occasione da Michele Piersanti, arricchita dall'uso delle maschere di cartapesta e dalla commistione di teatro d'attore e teatro di figura. Uno spettacolo per chiunque abbia voglia di immergersi in un gioco fantastico e adatto a tutte le età, poiché il confine tra piccolo e grande non è mai stato così labile. Una commedia musicale, con musiche e canzoni composte per l'occasione, adatta a tutte le età. Da sabato 22 a domenica 23 aprile 2017 Sabato ore 17:00, domenica ore 15:00 Roma (Roma) Teatro Vascello Il Teatro Vascello si trova in Via Giacinto Carini 78 a Monteverde Vecchio a Roma sopra a Trastevere, vicino al Gianicolo. Ingresso a pagamento:10 euro Info. 06 5881021 - 06 5898031 www.teatrovascello.it

