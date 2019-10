Alice nel paese delle meraviglie, spettacolo per famiglie al Teatro Vascello

In collaborazione con Nomen Omen di Danilo Zuliani, con Veronica Baleani, Alessandra Cavallari, Alessandra Maccotta, Luca Laviano e Danilo Zuliani, musiche e canzoni Michele Piersanti, scenografie e costumi Anthony Rosa, arriva al Teatro Vascello "Alice nel paese delle meraviglie".

Lo spettacolo

Alice ovvero un salto nel paese delle meraviglie, è in arrivo dal 1 al 3 novembre al Teatro di via Giacinti.

"Ma se non sono la stessa dovrò domandarmi: chi sono dunque? Questo è il problema… povera me! Come ogni cosa è strana oggi". Dice Alice nella tana del Bianconiglio, prima di avventurarsi nel paese più strano che sia mai stato inventato: il Paese delle Meraviglie. La curiosità muove Alice nelle sue peripezie in un mondo sottosopra, popolato da personaggi curiosi e bislacchi e dove il non-senso regna sovrano.

Prezzo 10 euro a persona

info: 065898031

promozioneteatrovascello@gmail.com