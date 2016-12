Alice nel paese delle meraviglie, il musical magico

Non ha bisogno di presentazioni. "Alice nel paese delle meraviglie", la favola di Lewis Carrol che ha fatto sognare generazioni di bambini, torna in scena a Roma in un'originale, fantasmagorica versione sotto forma di musical magico. A distanza di 3 anni dal debutto nella factory del MACRO e dopo una fortunata tournée in giro per il Lazio, lo spettacolo ideato e prodotto dalla WonderArt Entertainment farà tappa il 7 gennaio al Teatro Italia con tre spettacoli per tutta la famiglia (ore 16:30, 18:30 e 20:30). Un'occasione da non perdere per salutare la Befana, lasciandosi stupire ed emozionare dalle sbalorditive gesta del paese delle meraviglie e dei suoi adorabili abitanti. Uno straordinario cast di attori-prestigiatori guiderà infatti gli spettatori alla scoperta di un mondo magico, in cui tutto può succedere. Alice, la simpatica protagonista del racconto di Carrol, sarà impersonata da una giovane ginnasta acrobata, che lascerà tutti col fiato sospeso compiendo variopinte evoluzioni con nastri e cerchi fatati per sfuggire alla sanguinaria Regina di Cuori, interpretata dalla soprano Carla Mazzarella. Al suo fianco lo Stregatto volteggerà sornione grazie alle feline acrobazie del ginnasta-mago Manfy e il Bianconiglio affabulerà i presenti con la verve e la simpatia del mago Alvi. Non mancherà ovviamente il Cappellaio Matto, impersonato dal prestigiatore Alessio Masci, tra le cui mani vedremo accadere incredibili prodigi con le carte da gioco. E poi ancora Humpty Dumpty, il brucaliffo e tante altre memorabili sorprese!