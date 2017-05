Alice nel Paese della Marranella: arte, riqualificazione e festa a Torpignattara

Dal 2013 la festa Alice nel Paese della Marranella trasforma, per un giorno all’anno, l’area di Via della Marranella a Torpignattara in un grande spazio aperto dedicato alle arti figurative, performative e di strada proponendo un viaggio alla scoperta del quartiere e delle sue meraviglie.

Per il terzo anno la Festa è organizzata da una Associazione culturale nata ad hoc: Alice nel paese della Marranella.

L’associazione si propone di coagulare intorno a sé le tante forze creative che compongono il complesso contesto multiculturale della Marranella e di Torpignattara e la festa di Alice, nella sua veste di evento d’arte e riqualificazione del tessuto urbano e sociale, rappresenta un’importante occasione per la valorizzazione del carattere multietnico e meticcio del quartiere.

L’edizione 2017 di Alice nel Paese della Marranella ha come tema portante la bellezza della diversità. La diversità dei colori, dei suoni e dei profumi dello sforzo collettivo di tutti coloro che si impegnano a vivere il quartiere in maniera creativa, contribuendo alla sua vivacità, unicità e – appunto – bellezza.

E’ proprio nel segno della bellezza, che esiste e che si può creare alla Marranella e a Torpignattara, che Alice ha stretto quest’anno due importanti nuove partnership.

Con RETAKE Roma i volontari riqualificheranno e daranno un nuovo colorato look a Largo Perestrello, la piazza del mercato, con una operazione di “flash regeneration” sabato 13 maggio – il sabato prima della Festa – dalle ore 9.

Con il G0ETHE-INSTITUT di Roma Alice porterà in mostra alla Festa il meglio del lavoro della fotografa Sara Camilli fatto su Torpignattara lo scorso inverno nell’ambito del progetto “No Go - La stigmatizzazione della periferia”: scatti meravigliosi!

Oltre a questo, Alice riempirà la strada con il tradizionale mix di musica, luci, spettacoli, installazioni e mostre trasformando via della Marranella in un palcoscenico a cielo aperto, fino a tarda sera. Molti gli artisti che si esibiranno ad Alice per la prima volta, ma anche tanti attesissimi ritorni. Alcuni nomi? Il Blink Circus, con il tendone delle meraviglie, la STAP Brancaccio con le Mobili Installazioni Umane, la Nuova Banda della Marranella, Faville: lo spettacolo di fuoco di Enrica di Benedetto.

"Alice - dicono gli organizzatori - è felice ed orgogliosa di essere parte dei festeggiamenti per il 90° anniversario di Torpignattara".