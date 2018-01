Alice nel Paese dei Burattini scritto e diretto da Alessia Sorbello, con Viviana Picariello e Alessia Sorbello, burattini di Daniela Remiddi e Andrea Trovato – Compagnia Carmentalia





Per imparare insieme quanto può essere divertente e magico un libro!

Come nella famosa favola “Alice nel Paese delle Meraviglie”, la protagonista della nostra storia si chiama anche lei Alice e si addormenta leggendo un libro, ma… il sogno questa volta è un po’ diverso! Alice dovendo inseguire una tartaruga stranamente veloce, si perderà in un altro mondo fantastico: il Paese dei Burattini! E lì incontrerà: Panco Pinco e Pinco Panco, dei gemelli un po’ strampalati; il Leone Puzzone a cui nessuno riesce ad avvicinarsi a causa del terribile odore; il Brucamela che parla in modo troppo complicato per la piccola Alice; l’Asinello Pazzerello che festeggia solo “non compleanni” e va matto per il the. Con questi simpatici amici e grazie all’aiuto del pubblico, Alice riuscirà a ritrovare Mr Tartaruga e a tornare a casa?



Per Info e Prenotazioni: 329.2922974