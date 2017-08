Alice Fest: tutte le musiche portano a Roma

Venerdì 8 settembre arriva a Roma Alice, il festival che vuole valorizzare le energie creative del movimento musicale indipendente italiano. La manifestazione s’ispira e vuole rendere omaggio inoltre a una delle canzoni simbolo della storia della musica leggera italiana: Alice di Francesco De Gregori.

Alice Fest apre le porte della Capitale per un evento che fotografa i suoni e movimenti contemporanei dello stivale. Non a caso: “tutte le strade portano a Roma”.

Gli artisti sul palco di Alice Fest

Nello scenario urbano del Viteculture Festival all’Ex Dogana, si esibiranno dal pomeriggio alla sera molti artisti provenienti da regioni e mondi musicali diversi: dal rock, al folk, al pop fino all’elettronica. Alice Fest avrà come ospite speciale WRONGONYOU, unico artista romano in programma, che dopo aver calcato festival internazionali di prestigio come l’Eurosonic Noordeslag o il Primavera Sound e aver aperto ad artisti come Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Coez, torna nella sua città natale dopo un lungo tour.

Alice Fest è un viaggio attraverso lo specchio del nuovo suono della musica italiana che s’incontra a Roma. Per questa edizione zero la line up sarà varia e rappresentativa dei diversi suoni del Paese.

Dal rock “sporco, sboccato e pieno di lividi” della band abbruzzese Voina i quali con il loro secondo album “Alcol Schifo e Nostalgia” si sono affermati come uno dei progetti più conosciuti della scena alternative italiana. Sulla stessa tipologia di genere da Milano arriva Giorgieness, band capitanata dalla cantante Giorgie D’Eraclea la cui voce limpida e virtuosa è supportata da sonorità melanconiche e talvolta dure.

Si rinforzano le quote rosa nel festival con Giungla, uno dei talenti italiani più promettenti per quanto riguarda la musica dal vivo da esportazione. Con un solo Ep all’attivo “Cold”, la giovane Emanuela Drei si è esibita in diverse manifestazioni internazionali e ha aperto i concerti italiani di stelle come i Foals e gli XX

Si passa al pop leggero de LeMandorle, un duo che con solo due singoli tormentoni all’attivo (“Le Ragazze” e “Ti amo il Venerdì Sera”), ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su youtube. Canzoni da ascoltare nelle notti d’estate in macchina, mentre sul finestrino si riflettono luci baluginanti.

In line up anche il cantautore siculo Alessio Bondì che nel suo album “Sfardo” unisce il folk d’oltreoceano alla tradizione della sua regione, creando una sintesi deliziosa e fresca.

Annunciati anche la cantante rock Crista con il suo singolo travolgente “Oscar Wilde” e i Concerto, progetto di musica elettronica nato dai pugliesi Alessandro Donadei e Biancamaria Scoccia che risente di numerose influenze per lo più legate alla cultura black e all’ R’n’B.

Ultimo artista annunciato quest’anno è Maiole, giovanissimo producer partenopeo classe 1995, che offre un live in chiave elettronica energico e tutto da ballare, miscelando e stravolgendo i suoni dei suoi dischi e suonando synth, chitarre, giocando con la voce

Alice Fest: non solo musica

Una lunga maratona musicale su due palchi che inizierà nel tardo pomeriggio e finirà a tarda notte. Tra i diversi contenuti del festival ci sarà anche una selezione di food truck provenienti da diverse regioni d’Italia presentati da Moovenda, startup innovativa del food delivery con base a Roma.

Dal pesto ligure alle panelle siciliane passando per l’Abruzzo e suoi arrosticini; sarà un’esplosione di sapori che rappresenteranno da un punto di vista gastronomico la filosofia della manifestazione.

Previsto anche un post evento il giorno seguente al Yellow Square a Via Palestro, dove si realizzeranno jam sessions e live acustici con band emergenti e artisti che hanno partecipato alla manifestazione.