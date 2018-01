Alfonso Aroca in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Alfonso Aroca, pianista, compositore e insegnante dalla triplice formazione: classica, moderna (jazz) e tradizionale (flamenco), è ormai il nuovo punto di riferimento per il piano flamenco. Non solo per la formazione eterogenea, la vasta esperienza, la sua versatilità e curiosità di ricercatore ma anche per il rispetto nei confronti della tradizione e l’intensità interpretativa che, attraverso il progetto Orilla del Mundo, hanno definitivamente consolidato il ruolo del pianoforte nel flamenco.

Orilla del Mundo, candidato dalla critica nazionale ai XVI Premi “Flamenco Hoy”, rimanda al punto di partenza primitivo della musica flamenca: Cadice e i suoi porti, il mare e gli aromi che dall’Africa, dall’America e dall’Oriente sono confluiti in Andalusia prima di diffondersi nel mondo. Si tratta di un album di piano e flamenco che comprende dieci brani elaborati nel rispetto della tradizione ma con l’inquietudine di un musicista del XXI secolo.

Osannato dalla critica, dopo il grande successo nei più prestigiosi festival internazionali, nel 2016 Aroca ha vinto il “Filón Flamenco”, il premio accordato al miglior strumentista dal prestigioso Festival internacional del Cante de las Minas de La Unión.

Lo spettacolo è molto più di un semplice recital. In Orilla del Mundo il pianoforte e il flamenco si scortano l’un l’altro in un viaggio universale. Aroca sarà accompagnato da un ensemble trascinante e dal sound pienamente flamenco. Strumenti quali il liuto o le percussioni della world music sosterranno il cante più virtuoso e straziante.

E naturalmente non mancherà il baile, ben supportato dalle melodie del pianoforte, che trasformerà il teatro in uno spazio di festa. Orilla del Mundo è piano e flamenco, canto e ballo generosamente elargiti sul palco da una formazione di grandi musicisti innamorati della propria arte.