Fiori e boschi sono i protagonisti dell'appuntamento del Festival Pontino di Musica che torna anche quest’anno, sabato 29 luglio alle ore 21, nel magico spazio naturale offerto dall’Oasi di Pantanello, nei Giardini di Ninfa a Cisterna di Latina, nel 2015 dichiarati il “Parco più bello d’Italia”.

Alfonso Alberti "Musiche per un giardino (e un omaggio al bosco)"

Dopo il grandissimo successo, nella passata stagione, della serata dedicata agli uccelli nel repertorio pianistico, Alfonso Alberti si rimette in rapporto con la natura incontaminata di questo luogo magico, nel tratto dell’Oasi chiamato "La Cattedrale", ideata da Lelia Caetani, dedicando questa volta il suo concerto a Musiche per un giardino (e un omaggio al bosco), ossia quelle pagine pianistiche che hanno come soggetto i fiori dei giardini e la magia dei boschi.

Un programma affascinante che spazia dall’800 ad oggi, con musiche, anche rare, di Schumann, Schubert, Liszt, Giorgio Gaslini – con i suoi Fiori musicali del 2012 il noto compositore milanese rende un omaggio a Girolamo Frescobaldi - Čajkovskij, Debussy e, in chiusura di programma, di Kaikhosru S. Sorabji, compositore anglosassone di origine Parsi che nel 1923 scrisse un bellissimo “Poema per piano” intitolato Le jardin parfumé.