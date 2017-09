Alfonsina e il circo: il teatrino-giocattolo di carta all'Auditorium

Alfonsina e il circo all'Auditorium Parco della Musica. La vita circense di Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia degli uomini nel 1924, narrazione performativa con musica dal vivo tratto da “Alfonsina e il circo”, di Fernanda Pessolano (Ediciclo 2017)

“Bianco Teatro” è un teatro di carta, in miniatura, animato, che propone una rassegna di narrazioni performative, cantastorie e animazione teatrale per bambini e genitori. Un grande teatrino-giocattolo di carta, rielaborato artisticamente di Fernanda Pessolano con la ricostruzione di un palcoscenico in miniatura, con giochi di scena, luci, architetture e oggetti evocativi.

Tamara Bartolini e Michele Baronio, attori e musicisti fuori scena, danno vita e voce ai personaggi, giocando con figure fisse e mobili di carta, marionette fuori scena, oggetti di scena e quinte. Uno spettacolo che vuole portare bambini e adulti indietro in quegli anni attraverso alcuni testi poetici, i costumi, le biciclette, i palcoscenici, i teatri e le acrobazie, tutti da colorare e ritagliare per costruire il proprio circo teatro acrobatico.