Alexia: il Summer Tour 2018 a Vasanello

Alexia in Concerto, Summer Tour 2018

16 Agosto 2018, ore 21.00, Ingresso Gratuito

Piazza della Repubblica, Vasanello (VT)



La Classe 1979, in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Assunta e San Rocco, è lieta di offrirvi un’artista di calibro internazionale! Alexia è infatti una delle cantanti italiane più famose all’estero. Regina del genere eurodance negli anni ’90, vanta collaborazioni importanti, la più famosa delle quali rimane quella con Ice MC sul singolo “Think About the Way“. Successivamente, la maturità musicale la porterà su sonorità pop e soul.



Summer Tour 2018

Alexia è stata di recente ospite a “90 Special” su Italia 1. Il suo Tour ha già toccato mete internazionali come Spagna, Svezia, Finlandia, Danimarca e Slovenia. Noi siamo lieti di poterla ospitare a Vasanello per uno spettacolo che ci riporterà indietro nel tempo.



La Carriera

Nella sua carriera Alexia ha venduto oltre 6 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto 10 singoli top-ten di cui 4 al numero uno, 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino. Ha inoltre partecipato a 9 edizioni del Festivalbar e a 4 del Festival di Sanremo, dove ha guadagnato, un secondo posto nel 2002 e un primo posto nel 2003.



Il suo primo singolo è del 1995, “Me and You” – numero 1 in Italia e in Spagna. Un anno dopo escono “Summer is crazy“, “Number One” e “Uh la la la“: primi in tutta Europa.



Nel 2002, la svolta e un rinnovato successo cantando in italiano. Alexia si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo: è un vero trionfo. “Dimmi come” diventa il brano più “suonato” dalle radio italiane, e, un anno dopo, vince lo stesso Festival con “Per dire di no“.