"In missione per conto di Dio", concerto-evento di Max Gazzè e Alex Britti

Max Gazzè e Alex Britti fanno un bel regalo di Natale a tutti i loro fan, presentando - in due date - un concerto evento durante le festività natalizie, all'Auditorium Parco della Musica.

Un’ idea nata come un tributo alle comuni radici blues e ai fumosi locali europei in cui Alex Britti e Max Gazzè si sono ritrovati a suonare insieme negli anni Novanta, In Missione per Conto di Dio è il concerto evento che ha aperto l'ultima edizione di UmbriaJazz.

Andato in scena per la prima volta nel 2017 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, torna a casa il 26 e 27 dicembre, torna a casa, questa volta nella Sala Santa Cecilia, arricchito di due eccezionali musicisti: Manu Katchè alla batteria, e Flavio Boltro, ancora una volta ospite del trio.

Il concerto vedrà Gazzè, Britti, Katché e Boltro insieme in una formazione fuori dal comune. Britti, autore di canzoni tra le più amate dal pubblico italiano e chitarrista fenomenale; Max Gazzè, bassista raffinato, artista estremamente eclettico che riesce a trasformare in successo ogni suo progetto.

Alex Britti e Max Gazzè

batteria

Manu Katchè

special guest

tromba

Flavio Boltro

