Alessio Pizzotti, In vita all'Auditorium

Un emozionante live ricco di atmosfere suggestive per la presentazione di "In vita", il nuovo disco di Alessio Pizzotti in trio con i musicisti Fabio Giandon e Giacomo Nardelli.

Alessio Pizzotti, pianista e compositore, propone questo nuovo lavoro ispiratosi al viaggio più significativo di ogni essere umano: la vita.

Lo scopo di questo concerto sarà quello di evocare al pubblico una immagine personale ed intima condivisa con i tre musicisti sul palco.

Durante lo spettacolo il pubblico sarà immerso all’interno di una dimensione sensoriale completa seguendo il percorso interiore creato dalla musica.