Alessio Bonomo "La musica non esiste" release at Monk

ALESSIO BONOMO PRESENTA “LA MUSICA NON ESISTE”

IL NUOVO DISCO



SPECIAL TOUR “IL VIAGGIO E L’INCONTRO”



Ospiti d’eccezione:



PEPPE SERVILLO, TOSCA, GIOVANNA FAMULARI,

PEPPE D’ARGENZIO, FERRUCCIO SPINETTI

E ALTRI AMICI DA SCOPRIRE





MONK ROMA

Via G. MIRRI, 35 - ROMA

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO – ORE 21,45





Arriva a Roma lo special tour “Il viaggio e l’incontro”, in cui Alessio Bonomo presenta dal vivo il suo ultimo lavoro discografico, "La musica non esiste", accompagnato dalla sua band e alla presenza di ospiti d’eccezione.



12 tracce intense e coinvolgenti composte da Alessio, ma sviluppate e cresciute grazie anche alla fondamentale presenza di Fausto Mesolella che di questo disco, oltre ad averci suonato, ha curato arrangiamenti e produzione artistica.



In “La musica non esiste”, la poesia del suono creato da Mesolella e quella autorale di Bonomo danno vita ad immagini ed emozioni. Le rose che si vedono in un giardino; la capacità di meravigliarsi ancora per le piccole cose del quotidiano ma allo stesso tempo la consapevolezza di vivere in una realtà violenta e diversa da come ci viene raccontata; l’ideale di un amore così come il tabù della morte, sono solo alcuni dei colori e delle storie di questo disco che, come fotogrammi, imprimono la mente.



Alessio Bonomo porterà dal vivo le sonorità e le atmosfere del nuovo disco non rinunciando, in diversi brani, ad utilizzare le chitarre e i suoni che Mesolella ha realizzato in studio al fine di far arrivare anche al pubblico presente ai concerti, un suono ed un tocco altrimenti insostituibili.



A Roma, sul palco insieme a Bonomo, ci saranno Peppe Servillo, Tosca, Giovanna Famulari, Peppe D’Argenzio, Ferruccio Spinetti e altri compagni di viaggio da scoprire, che interagiranno con i musicisti della band per regalare al pubblico uno spettacolo all’insegna della magia di quella musica che, come ci ricorda il nome del disco e del concerto: non esiste.



“Con Fausto, ogni volta che si doveva fare la scaletta di un concerto o di un disco, si diceva sempre: "dobbiamo fare il 'viaggio'. Per questo ho pensato di intitolare questo special tour Il viaggio e l'incontro – racconta Alessio. Voglio portare sul palco le atmosfere del nuovo disco e allo stesso tempo, a mio modo, rendere omaggio a Fausto che del suono del disco e di tanta altra musica, è stato impagabile artefice. Ho pensato di farlo invitando sul palco, per questo primo tour esclusivo, artisti che come me hanno avuto il privilegio di incontrare la sue note."





Alessio Bonomo: Voce chitarra

Antonio Ragosta: Chitarre e cori

Ivo Parlati: batteria

Susanna Sallemi: tastiere e cori

Andrea Colella: Contrabbasso/basso elettrico





BIO

Alessio Bonomo esordisce al Festival di Sanremo nel 2000 con “La Croce”. Co-firma con Bob Dylan l’adattamento italiano del brano “Girl from the North Country”, è autore per Andrea Bocelli, Nastro d’Argento per “Amami di più”, miglior canzone originale. “Tra i confini di un’era” esce nel 2014 per Esordisco e include il brano “L’impermeabile blu”, rilettura in italiano autorizzata di “Famous blue raincoat” di Leonard Cohen. Collabora, in qualità di artista e di autore, con numerosi nomi del panorama musicale italiano e non, tra gli altri Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti), Alessandro Haber, Emilio Solfrizzi, Peppe Servillo e il compianto Fausto Mesolella.

La musica non esiste è il suo terzo album.







Mercoledì 16 maggio – ore 21,45

c/o Monk Roma

via Giuseppe Mirri, 35

Roma



Ingresso con tessera ARCI + contributo all’attività 10€

Link prevendite: https://www.i-ticket.it/eventi/alessio-bonomo-monk-maggio-16