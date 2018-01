Alessandro Quarta & Sun Hee You

Due musicisti completamente diversi si incontrano per creare della musica armoniosa e attraente: occidente e oriente, virile e femminile, travolgente e amabile.

I loro strumenti si cercano nell’esplorazione di universi musicali apparentemente eterogenei: spunti melodici, ritmici, stilemi e forme dissimili (materiale derivato da jazz, soul, pop, da bossanova e musica latina ma anche dal repertorio classico, barocco, dal romanticismo e dal novecento storico), amalgamati e collegati dal leitmotiv della improvvisazione, lasciano emergere quello che i musicisti definiscono il fattore fondamentale del fare musica, in ogni luogo e tempo: l’espressione dell’emozione.

Alessandro Quarta, estroverso, esplosivo, selvaggio musicista, esprime la sua arte in diversi linguaggi della musica, viaggiando tra il classico, blues, soul e pop.

La sua immagine vigorosa, si sente anche nella sua musica, unita dallo sfrenato modo di suonare lo strumento, giocando con la sensualità del suono. E’ stato definito dalla CNN “Musical genius, Composer, Violin virtuoso”.

Sunhee You, esprime al meglio la sua espressività musicale con eleganza e femminilità unendo la sua origine orientale e la cultura di adozione occidentale. Pianista dalla formazione tradizionale, e sempre alla ricerca dell'innovazione è stata paragonata per il suo tocco a Bill Evans e per il suo virtuosismo a Oscar Peterson.