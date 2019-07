Alessandro Quarta 5et e Ensemble Roma Sinfonietta

Roma Sinfonietta presenta un concerto in collaborazione con ALESSANDRO QUARTA, il 24 luglio al Teatro Tor Bella Monaca alle ore 21 che sarà un viaggio tra le musiche di Astor Piazzolla e Nino Rota.



I brani di Astor Piazzolla e le colonne sonore di Nino Rota che hanno segnato la storia della musica rivivranno con “Alessandro Quarta 5et” e l’Ensemble Roma Sinfonietta. Un racconto speciale in chiave jazzistica, tra parole e musica, che attraverserà la seconda metà del novecento con brani come Milonga Del Angel, Fracanapa, Oblivion, Years Of Solitude, Libertango, e la Suite di musica per il cinema di Nino Rota.

Fin dalla sua costituzione nel 1994 l’Associazione Roma Sinfonietta ha svolto senza soluzione di continuità un’ampia e qualificata attività di organizzazione e produzione musicale con programmi artistici aperti sui vari generi e stili musicali che popolano oggi il nostro composito universo sonoro: dal repertorio classico – sinfonico e da camera – al classici del Novecento ed ai contemporanei, dal barocco alla musica sacra, alla lirica, dal jazz alla musica applicata per il cinema e alla musica etnica, ed anche opere da camera e spettacoli teatro musicale.

Per questa occasione incontra Alessandro Quarta, estroverso, esplosivo, selvaggio musicista, che esprime la sua arte in diversi linguaggi della musica, viaggiando tra il classico, blues, soul e pop. La sua immagine vigorosa, si sente anche nella sua musica, unita dallo sfrenato modo di suonare lo strumento, giocando con la sensualità del suono.



mercoledì 24 luglio ore 21

con Alessandro Quarta, Franco Chirivì, Giuseppe Magagnino, Michele Colaci

e con l’Ensemble Roma Sinfonietta



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

studenti 5,00 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it