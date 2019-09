Sere d'arte: il pianista Alessandro Martire a Castel Sant'Angelo

Penultimo appuntamento per le “Notti di Musica al Castello”, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli nell’ambito di ArtCity 2019. Giovedì 5 settembre a Castel Sant’Angelo (ore 21.00 – Cortile di Alessandro VI) protagonista sarà il Alessandro Martire, tra i giovani e talentuosi compositori pianisti italiani.

Chi è Alessandro Martire, talento del pianoforte

A 15 anni scrive le sue prime composizioni pianistiche con un crescente interesse per la musica classica contemporanea con l’innesto di elementi derivati dalla musica pop, minimalista e crossover, raggiungendo uno stile personalissimo. Ha studiato musica prima nella sua città poi a Genova e infine, arrivato negli Stati Uniti, a Boston dove ha proseguito i suoi studi all’American Music College di Berklee, specializzandosi in composizione new age. I suoi brani sono stati utilizzati anche nel cinema, nei teatri e per diverse produzioni pubblicitarie.

Il concerto fa parte della rassegna “Pianissimo” che all’interno delle “Notti di musica al Castello” è interamente dedicata al pianoforte e ai suoi virtuosi talenti nazionali ed internazionali.

Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione, che nasce da una domanda concreta del pubblico di Roma e delle altre città del Lazio.

Biglietti

€ 7, 50 intero

€ 2, 00 ridotto (dai 18 ai 25 anni)

e comprende ingresso a Castel Sant’Angelo

Fino a esaurimento posti

Info e prenotazione

+39 06 32810410

seredarte@gmail.com

(dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 18:00 e il sabato ore 9:00 – 13:00)

www.art-city.it

ArtCity è una manifestazione realizzata dal Polo Museale del Lazio, Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che si svolge dal 27 giugno al 16 settembre 2019 a Roma e in tutto il Lazio. Per tutte le informazioni sulla programmazione, consulta il sito: www.art-city-it