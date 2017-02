Alessandro Giampaoli / Punctum

La Galleria Lancellotti di Roma è lieta di presentare "Punctum", personale di Alessandro Giampaoli, a cura di Camilla Falcioni, prima esposizione italiana dedicata al progetto artistico "L'impenetrabile semplicità di ciò che è", presentato a Parigi nel 2015, in occasione di Paris Photo. Situata in una piazzetta nel cuore di Roma, la Galleria Lancellotti ospiterà dall'1 al 31 marzo dieci opere dell'artista marchigiano realizzate con la staged photography. Con opere di questa serie Giampaoli nel 2013 accede alla fase finale della London International Creative Competition e nel 2014 vince il Premio "G.B. Salvi" di Sassoferrato. Alessandro Giampaoli, nato a Pesaro nel 1972, ha ricevuto nel corso degli anni riconoscimenti internazionali e le sue opere sono state esposte in personali, collettive e fiere d'arte in Italia e all'estero, entrando a far parte di collezioni pubbliche e private.

