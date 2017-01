Alessandro Di Carlo torna a grande richiesta sul litorale romano

Alessandro Di Carlo in "Facce ride… io da voi" Teatro Nino Manfredi Sabato 7 GENNAIO Torna a grande richiesta sul litorale romano l'amatissimo comico romano Alessandro Di Carlo con il nuovo ed esilarante spettacolo "Facce ride… io da voi", sabato 7 gennaio al Teatro Nino Manfredi di Ostia. Di Carlo da sempre travolge, provoca, emoziona e spiazza gli spettatori, analizzando vizi e virtù della società passata e presente. Entusiasmo, partecipazione e risate sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo in cui coinvolge il suo pubblico con la consueta verve dissacrante. Romano classe 1966, è indubbiamente un grande artista di teatro ma anche attore in questi anni lo abbiamo visto ed amato sul piccolo schermo, al cinema, nei teatri e in radio. Da 26 anni colleziona riconoscimenti ma soprattutto tanto calore da parte del pubblico che lo segue fedelmente in tutt'Italia, sul web in "Pillole di Follia" e presto direttamente… da voi! Teatro Nino Manfredi via dei Pallottini 10 - Ostia Lido 7 gennaio ore 21.00 www.teatroninomanfredi.it Per info e prenotaizoni: 06 56 32 48 49 info@teatroninomanfredi.it Biglietti: Platea: Intero 24.00, Ridotto 21.00 - Galleria: Intero 21.00; Ridotto 18.00