Prosegue All'Ombra del Colosseo, la rassegna romana dedicata alla comicità, in scena nella location del Parco del Colle Oppio, tra grandi ritorni e importanti conferme.

Venerdì 1 settembre, ancora una volta sul palco di All’Ombra del Colosseo, Alessandro Di Carlo in “Come viene viene”. Spettacolo alle ore 21.45, biglietto 20 euro. Biglietti scontati per i lettori di RomaToday.

Divertente e corrosivo, rocambolesco e travolgente, Alessandro Di Carlo abbraccia, provoca, emoziona, e perché no, spiazza i propri spettatori. Trascinante come solo lui sa essere, si tuffa a capofitto in quel gran mistero umano che è il divertimento, pronto a sorprendere ed entusiasmare il pubblico in televisione così come in teatro.

Come un cantastorie dei nostri giorni, è capace di trasmettere la gioia di una risata liberatoria con la vis comica che lo rende uno dei più grandi e originali improvvisatori della sua generazione.