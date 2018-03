Alessandro Di Carlo al Teatro Manfredi con Superleggero

Dopo il grandissimo successo al teatro Sistina di Roma parte il tour dell'attore comico Alessandro Di Carlo con lo spettacolo "Superleggero tra guantoni e papillon".

Il 7 Aprile alle ore 21:00 e l’8 aprile alle ore 18:00, farà tappa al Teatro Nino Manfredi di Ostia con tutta la sua innata freschezza, allegria e spontaneità.



Ancora una volta Alessandro Di Carlo si mostrerà al suo pubblico come un folletto capace di regalare sogni e divertimento,

tanta allegria ma anche Varietà con la complicità della Pinuccio’s Band.



"Superleggero" non è solo una categoria pugilistica ma è anche uno stile di vita quasi una necessità che si fa virtù per affrontare i nostri tempi grigi e tempestosi. Il papillon invece è il simbolo dello stile ed eleganza in contrasto con i guantoni non usati per colpire ma per difenderci!



“Il Sistina è il Santiago Bernabeu dello spettacolo leggero italiano, - afferma Di Carlo - il tempio dell’intrattenimento comico e della commedia musicale. La casa naturale dei più grandi artisti nazionali dal dopoguerra ad oggi. Dopo questo meraviglioso risultato, carico dell’immenso amore che il pubblico ogni volta mi regala, sono pronto a girare tutti i teatri della nostra meravigliosa penisola”



Credits:

Pinuccio's Band

Fonico: Big Luciano

Disegno luci: Romeo Tortora



"Superleggero tra guantoni e papillon" di e con Alessandro Di Carlo



7 aprile 2018 ORE 21:00

8 aprile 2018 ORE 18:00





Biglietti in vendita su teatromanfredi.it

E al numero 06.56324849





TEATRO NINO MANFREDI

Via dei Pallottini 10

Lido di Ostia